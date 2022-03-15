Yağcıoğlu Apartmanı davasında karar: Toplam 25 yıl hapis

İzmir'de 30 Ekim 2020'de tarihinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı apartmanla ilgili mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ve fenni mesul Orhan Ayber’i (80) ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı, apartmanın müteahhidi Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.