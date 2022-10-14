Yabancıların konut alımı yüzde 32 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül sonu itibarıyla Türkiye genelinde açıklanan konut satış verilerine göre, eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre satış, yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu.

DHA'nın haberine göre; İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Dördüncü sıradaki Antalya'da ise 2022 yılı Eylül ayında 6 bin 78 konut satıldı. Konut satışları, ocak-eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti.

2021'in Eylül ayına göre düşüş yaşandı

Yabancılara yapılan konut satışları ise eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Eylülde yabancılara konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1795 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1585 konutla Antalya ve 335 konutla Mersin izledi.

En çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı

Ocak-eylül döneminde yabancılara konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında Ruslar, Türkiye'den 1196 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konutla İran, 433 konutla Irak vatandaşları izledi.

Antalya'da satışlar iki katına çıktı

1 Ocak-30 Eylül'de yabancılara konut satışına bakıldığında, yüzde 10'luk artış ve 19 bin 594 konutla İstanbul, ilk sırada yer aldı. İkinci sırada, bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan yoğun göç alan Antalya geldi. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya konut satışı, 2 katının da üzerine çıktı. Antalya'da geçen yıl 9 ayda 7 bin 255 yabancıya konut satışı yapılırken, bu sene yüzde 102'lik rekor artışla 14 bin 656'ya ulaştı.

İstanbul ve Antalya'nın ardından yabancılara en çok satış yapılan ilk 10 içindeki diğer iller de Mersin 2 bin 596, Ankara 2 bin 295, Bursa 1532, Yalova 1375, Sakarya 1054, Kocaeli 742, Aydın 711, Muğla 686 konut olarak sıralandı. Diğer illerin toplamı da 4 bin 403 konut oldu.

Rusya vatandaşlarının konut alımı 3 kat arttı

Ülke uyruklarına göre Rusya vatandaşlarının konut alımı, geçen yıla göre 3 kat arttı. Geçen sene aynı dönemde başta Antalya olmak üzere Türkiye'den 3 bin 115 konut alan Rusya vatandaşları, bu yıl 9 bin 311 konut satın aldı. Rusların konut alımındaki artış oranı yüzde 198'le rekor kırdı. Ukrayna vatandaşlarına yapılan konut satışı da 2 katının üzerine çıktı. Geçen yıl aynı dönemde 790 Ukraynalı ev alırken, bu sene yüzde 124'lük artışla rakam 1775'e yükseldi. Ukraynalılar, sıralamada 6'ncı oldu.

En çok satış yapılan diğer ülkeler Rusya ve Ukrayna dışındaki en çok konut satışı yapılan ülke vatandaşları ise İranlılar 6 bin 540, Iraklılar 5 bin 255, Almanlar 2 bin 58, Kazaklar 2 bin 45, Afganlar 1487, Kuveytliler 1318, ABD'liler 1032, Çinliler 992, Azerbaycanlılar 988, İngilizler 975 konut olarak sıralandı.