Üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğinin detayları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.

DHA'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanacak ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak. Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş-dönüş biletleri karşılanacak. Her bir bilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece öğrencilere 2022 yılında toplam 2 bin, 2023 yılında ise 3 bin TL bilet ücreti verilecek.

Söz konusu destek programının toplam bütçesi 300 milyon TL olarak belirlenirken, destekten 150 bin üniversite öğrencisinin yaralanabileceği aktarıldı.

Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.