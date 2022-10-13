Yolcuyu döverek otobüsten indiren şoför İETT'den kovuldu

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Fatih'te yolcu döven şoförün toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş, şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla tartışan, hakaretlerde bulunup darbederek araçtan indiren şoför, yoluna devam etmişti. Şoförün davranışları yolcunun cep telefonu kamerasına yansımıştı.