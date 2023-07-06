Yabancıların hisse alımları 1,1 milyar dolara ulaştı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9-27 Haziran tarihleri arasında 1,1 milyar dolar değerinde hisse alımı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası'nın "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre; yurt dışında yerleşikler, 23-27 Haziran tarihleri arasında 123,6 milyon dolarlık hisse aldı.

Yabancılar; 23 Haziran haftasında 398,8 milyon dolarlık, 16 Haziran haftasında 313,4 milyon dolar, 9 Haziran haftasında ise 261,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmıştı.

Hisse senedi stoku geriledi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Haziran haftasında 27 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Haziran itibarıyla 23 milyar 729,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Haziran itibarıyla 22 milyar 493,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 911,3 milyon dolardan 882,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 71,8 milyon dolardan 65,2 milyon dolara indi.