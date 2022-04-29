Yabancılara dolar cinsinden yüzde 4 getiri garantili hesap planı

Türkiye’nin döviz cinsinden para girişini çekmek için yabancılara paralarını en az 2 yıl tutmaları karşılığında faizsiz ve dolar cinsinden yüzde 4 getiri garantili TL fonlaması sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın haberine göre plan kapsamında Merkez Bankası yerel tahvillere en az 2 yıl vadeli yatırım yapmaları için yabancılara TL likiditesi sağlayacak.

Ajansa konuşan konuyla ilgili ismi açıklanmayan bir kaynağa göre, planla sıfır getirili swapların genişletilmesinin yanısıra para otoritesi menkul kıymetlerin vadesi geldiğinde dolar cinsinden yüzde 4’lük bir getiriyi de garanti edecek.

Sözkonusu kaynak planla ilgili değerlendirmelerin halen devam ettiğini, ayrıntıların değişebileceğini söyledi. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Haberde bu planın, Merkez Bankası için büyük bir U dönüşünü temsil ettiği ve sermaye çıkışlarını tersine döndürme baskısının bir yansıması olduğu belirtildi.