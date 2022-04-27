Nebati'den patronlara: Siz istiyorsunuz, sizlere arz ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, “Yeni teşvik paketinde faizi yüzde 9’a kadar düşüreceğiz" dedi.

Nebati toplantıda yaptığı konuşmada "Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın birlikte engelleri el ele vererek başarıya çıkmış olacağız. Kronikleşmiş sorunları nasıl tek tek aştıysak sorunları yine aynı azim ve kararlılıkla aşacağız" ifadesini kullandı.

BloombergHT'nin aktardığına göre Nebati "Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz" dedi.

'Siz istiyorsunuz, sizlere arz ediyoruz'

Sanayi patronlarına hitaben yaptığı konuşmada Nebati "Yakın zamanda KGF paketini sizlerin kullanımına sunduk. TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Tüm krediler TL bazında. 100 milyar ihracat 50 milyar turizmcilere uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak. 150 milyar lira sizlere bir kredi vereceğiz. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Her hafta mutlaka yeni bir kredi imkanı müjdeler var" ifadelerini kullandı.

Nebati "Firmaları vergi borcundan dolayı katılamadıkları ihalelere katılacak duruma getirdik. 2021'de 148 milyar vergi iadesi yaptık. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. TRT payını kaldırıldık. Mesken ve sulamadaki KDV'yi yüzde 8'e indirdik." dedi.

Bakan Nebati "Ülkemiz sanayide çok cömert desteklerle sahip. 2021 yılında İstanbul'da yatırım teşvik belgesi yüzde 16 arttı. Sizleri, daha fazla yatırım yapmaya, Türkiye'de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum" diye konuştu.

"Bizi asla yolumuzdan döndüremezler. Algı operasyonları doğru yolda olduğunuzun belirtisidir" diyen Nebati "Yeni pazarlar kuracağız, yeni iş modelleri kuracağız. Sektörlerimizde faaliyet gösteren yabancıları ülkemizde yatırım yapmaya teşvik edin" ifadesini kullandı.