WSJ'den 'Türkiye' iddiası: 'Hayalet filo, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım ediyor'

Rusya'nın, Ukrayna savaşı sebebiyle karşı karşıya kaldığı yaptırımlardan kaçınmak için 'hayalet bir filo' kullandığı ileri sürüldü.

Gazete Duvar'ın aktardığı ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre; sayısı yüzleri bulan söz konusu hayalet gemilerin çoğunun sahipleri ise Yunanistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'deki şirketler. Gazetenin iddiasına göre, Türkiye merkezli şirketler Rusya petrolünün taşınması için onlarca tanker satın almış durumda.

'Türk şirketler özellikle endişe konusu'

Türkiye'de bir çorap ve iç çamaşırı firması tarafından kurulan Beks Gemi Yönetimi şirketinden örnek veren WSJ, şirketin 2021 yılından bu yana 37 tanker satın aldığını ve bunların çoğunun eski petrol tankerleri olduğunu belirtti. Şirketin petrol tankerleri için 2 yıl içinde yarım milyar dolar harcadığı belirtilen haberde, filonun değerini 10 kat artırdığını yazdı.

WSJ, "Beks gibi firmalar, Rusya'nın dünyaya petrol tedarik etme ve Ukrayna'daki savaşa finansman sağlama çabalarında kritik öneme sahip bir unsur" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu filoda bugün çoğu Yunanistan, Hindistan, BAE ve Türkiye merkezli şirketlerin sahip olduğu yüzlerce gemi bulunduğunu belirten gazete, bunların çoğunun da normal endüstri standartlarının dışında faaliyet gösterdiğini, böylelikle Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçındıklarını ileri sürdü.

'Beks de dahil Türk şirketlerinin özellikle endişe' kaynağı olduğu yorumunu yapan WSJ, bu şirketlerin P&I Clubs tarafından sigortalanmış olarak listelenmeyen en az 36 gemi satın aldığını yazdı.

Gazete, Türkiye merkezli şirketlerle ile ilgili bu durumun 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile gergin ilişkileri tamir etmeye teşebbüs ettiği bir dönemde Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamada gevşek kalmasına dikkat çektiğini' aktardı.

WSJ'ye konuşan Batılı bir diplomat da ABD hükümetinin bu bağlamda Türkiye devleti ve özel sektörle yaptığı görüşmelere atıfla, "Bu konularda Tük hükümetiyle devam eden bir diyaloğumuz var. Samimi umudumuz, Türk şirketinin yaptırım ile karşılaşacağı bir senaryodan kaçınmak; onları çok gerçek risklerle ilgili bilgilendirmek için hem hükümet ile hem de özel sektör ile birlikte çalıştık" ifadelerini kullandı.

Türkiye 'yaptırım ihlallerinin merkezi' mi?

Bu yılın şubat ayı itibarıyla Beks şirketinin Rus petrol ticaretinde en büyük dördüncü gemi sahibi olduğu belirtilen haberde, ABD ve müttefik ülkelerin yetkililerinin özellikle Türkiye gibi ülkelerde yaptırımların uygulanmasının sıkılaştırılmasını sağlamaya çalıştığı, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin hayalet filo da dahil Rusya'nın yaptırım ihlallerinin merkezi olmasıyla ilgili endişelenmeye devam ettiği yorumu yapıldı.

Beks şirketinin kurucu üyelerinden, yönetim kurulu üyesi Cemil Ersöz'ün sözlerine de yer veren WSJ, firmanın Fransa, Çin, Japonya, Tayvan ve Avustralya'dan bankalar tarafından finanse edildiğini, söz konusu finansmanın hiçbirinin Rusya'dan gelmediğini söyledi. Ersöz, "Biz sadece Rusya ile çalışmıyoruz. Her yerde çalışıyoruz. İngiliz avukatlarımız ile tüm gerekli yaptırım kontrollerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sigortanın 'çoğunlukla Lloyd's ve Avrupa pazarları' tarafından sağlandığını belirten Cemil Ersöz, gemilerin neden P&I'ın veri tabanında görünmediğini açıklamadı.

Gazetenin iddiasına göre, şirket, ABD Hazine Bakanlığı'nın nisan ayında Kozmino ve Rusya'nın doğusundaki diğer limanlardan petrol yüklenmesine karşı küresel bir uyarı yayınlamasına rağmen limandan petrol nakliyesine devam etmişti.