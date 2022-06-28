WSJ: İsrail ve Suudi Arabistan askeri yetkilileri gizli görüşmeler yaptı

İsrail Ordu Komutanı Aviv Kochavi, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde Suudi Arabistan Ordu Komutanı Fayyad Bin Hamed Al-Ruwaili de dahil olmak Suudi ordusu yetkilileriyle görüştü.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Mart ayında ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail-Suudi Arabistan görüşmelerinde, İran'ın nükleer füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koordinasyon olanakları görüşüldü. Habere göre iki ülkeden ilk kez bu kadar yüksek rütbeli kurmaylar ortak bir tehdide karşı kendilerini nasıl savunacaklarını tartışmak için bir araya geldiler.

Görüşmelere Suudi Arabistanlı Al-Ruwaili ve İsrailli Aviv Kochavi'nin yanı sıra Katar, Ürdün, Mısır, BAE ve Bahreyn'den üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı belirtildi. Kaynaklara göre, katılımcılar hükümet düzeyinde görüşmelerin öncüsü olarak, telefon hatları ve bilgisayar iletişimleri üzerinden acil tehditleri iletmek için bir mekanizma üzerinde prensipte anlaştılar.

WSJ, İsrail ve Suudi Arabistan arasında böyle bir işbirliğinin geçtiğimiz on yıllar için düşünülemez olduğunu ancak İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasının görüşmeleri mümkün kıldığını söyledi. Haberde ülkelerin görüşmelerindeki ortak motivasyonun İran konusundaki endişeler olduğu belirtildi.