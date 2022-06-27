G7 ülkeleri Rus gazına tavan fiyat belirlemek istiyor

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir araya gelen G7 ülkelerinin toplantıda tartıştığı başlıklardan birisi de Rusya'nın enerji kaynakları ihracatından kazancını azaltmaya yönelik yeni hamlelerdi. G7 ülkelerinin, Rus petrolüne yönelik yaptırımları genişletme konusunda anlaştıkları belirtildi. Ayrıca G7 Zirvesi'nde Rus petrolü ve gazına tavan fiyat belirlenmesinin de konuşulduğu aktarıldı.

Bloomberg'in haberine göre, Rusya'nın gaz ihracatına yönelik açıklanacak yeni yaptırımlar, Avrupa ülkeleri açısından kritik önem taşıyor. Rusya'nın yükselen enerji fiyatlarından elde ettiği kârı sınırlandırmayı amaçlayan G7 ülkeleri, Rus petrol ve doğalgaz fiyatlarında fiyat kısıtlamasını devreye sokmayı planlıyor.

Avrupa ülkelerinin, tavan fiyat uygulaması için görüşmelere başladıkları bildirildi. Ancak bazı Avrupa ülkelerinin piyasaları olumsuz etkileyebileceği endişesiyle karara şüpheyle yaklaştıkları belirtildi.