WSJ: Biden'ın danışmanı Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmelerin, Ukrayna’yla ilgili gerilimin tırmanmasının önünün kesilmesi dışında, Rusya ile ABD arasında iletişim kanallarının açık kalması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, bu temaslar hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynakların söz konusu görüşmelerin sayısını ya da ne zaman gerçekleştiklerini paylaşmadığı belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı WSJ haberinde, Sullivan’ın Rusya ile iletişimi koruma isteğinin, ABD’deki üst düzey yetkililerin hepsi tarafından desteklenmediği, pek çok yetkilinin söz konusu "iletişimin mevcut koşullarda yararlı olacağına inanmadıkları" kaydedildi.

Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile görüşmeler gerçekleştirdiği haberi, Rusya ya da ABD tarafından resmi düzeyde doğrulanmadı.