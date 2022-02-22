WSJ: Batı'da Rusya'ya yaptırım çatlağı

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasının ardından Batı'da Rusya'ya yönelik yaptırımlar tartışılırken, bazı ülkelerin yaptırım kararlarına uymayabileceği konuşuluyor.

Wall Street Journal (WSJ) yayın kurulunun bugün yayınladığı yazısında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a asker gönderdiği sırada Avrupa ve ABD'nin bu duruma nasıl yanıt vereceğine karar veremediği belirtiliyor.

WSJ'de yayınlanan makalede, Batı'nın Ukrayna işgalini caydırmak için yaptırımları dayatmasının zamanının çoktan geçtiği vurgulanıyor. WSJ, ABD'li yetkililerinin Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda Rusya'ya karşı birlik olarak karşılık vereceklerini iddia etmelerine rağmen, Batı içerisindeki çatlakları bildikleri söyleniyor.

Yaptırımlar düşük seviyede destek alabilir

İtalya Başbakanı Mario Draghi geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, "AB ile yaptırımları tartışıyoruz ve bu tartışmalar sırasında, enerjiyi içermeyen dar sektörlere konsantre olmaları gerektiği konusundaki tutumumuzu ortaya koyduk" dedi. İtalya'dan gelen bu açıklamanın yaptırımların düşük seviyede destek alabileceğine örnek olduğu belirtildi. Bunun nedenlerinden birisi de, İtalya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ının Moskova tarafından karşılanması. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'se Avrupa'nın "İtalya'nın da güvenli tarafta olması için gerekli gazı İtalya'ya sağlayacağını" belirtmişti.

WSJ, Almanya'nın ve Macaristan'ın da isteksizliğine odaklanıyor. Rusya'nın SWIFT sisteminden men edilmesinin ise Avusturya, Fransa ve Hollanda'da on milyarlarca dolarlık bir tehlike oluşturacağı nedeniyle reddedildiği bildirildi.

ABD'nin ilk açıkladığı yaptırımlar 'zayıflık' göstergesi

WSJ, ABD'nin de ilk açıkladığı yaptırımların sadece Donetsk ve Lugansk'a odaklanmış olmasının da bir zayıflık göstergesi olduğunun altını çiziyor. Bu kararların Putin'i kararlarından caydırmayacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hafta sonu Münih'te, "Bombardıman olduktan sonra ve ülkemize ateş açıldıktan sonra veya sınırlarımız kalmayacak ve ekonomimiz kalmayacak veya ülkemizin bir kısmı işgal edildikten sonra yaptırımlarınıza ihtiyacımız yok" demişti.

WSJ'nin yayın kuruluna göre Avrupa, özellikle Almanya, Zelenskiy'nin bu tepkisine karşılık vermeliydi. WSJ'ye göre, eğer ortaya bir Ukrayna katliamı çıkarsa, ABD'li ve Avrupalı seçkinler kendilerini yeniden bir diktatöre karşı rehin konumuna düşürdüklerini düşünecekler.