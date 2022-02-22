AB Rusya'ya yaptırım paketini açıkladı

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanları tarafından, Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetlerin egemenliğini tanıma kararı sonrasında yaptırım paketi açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı yasadışıdır ve kabul edilemez. AB, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birlik olmaya devam ediyor. İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak." dedi.

Avrupa Komisyonu'nda yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk'ın belirli bölgelerine Rus birlikleri gönderme kararı ve bağımsız cumhuriyetler olarak tanıma kararı yasa dışı ve kabul edilemez. Rusya, uluslararası hukuku, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini, Rusya'nın kendi uluslararası taahhütlerini ihlal ediyor ve krizi daha da tırmandırıyor." denildi.

AB'nin açıklamasında, AB Dışişleri Bakanları'nın gayrı resmi toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacağı belirtildi. Toplantıyı takiben, ilk yaptırım paketi bu öğleden sonra resmi olarak masaya yatırılacağı ilan edildi.

Yaptırım paketi şu maddeleri içeriyor:

Hukuka aykırı kararlara karışanları hedeflemek.

Rus ordusunu ve bu bölgelerdeki diğer operasyonları finanse eden bankaları hedef almak.

Rusya devleti ve hükümetinin AB'nin sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişim kabiliyetini hedeflemek, tırmanan ve agresif politikaların finansmanını sınırlamak.

İki ayrı bölgeden AB'ye ve AB'den ticareti hedeflemek, sorumluların yasadışı ve saldırgan eylemlerinin ekonomik sonuçlarını açıkça hissetmelerini sağlamak.

Yapılan açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği belirtildi.