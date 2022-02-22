Batı Rusya'ya yaptırım planlarını tartışıyor

Rusya'nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin egemenliğini tanıma kararı sonrasında, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım kararları açıklaması bekleniyor.

ABD ve AB, Rusya'ya uygulanacak yaptırımları değerlendiriyor. Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Batı yaptırımlarıyla karşı karşı kalmıştı. Süreç içerisinde birçok yaptırım halen uygulanmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayan bir yürütme emri yayınladı. ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı ek yaptırımlarının geleceğini söyledi. İngiltere bugün yaptığı açıklamada, en kısa sürede Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazırlanırken, Avrupa Birliği Putin'in eylemleri için cezalar üzerinde anlaşma sürecini başlatacağını açıkladı

Batı medyasında çıkan haberlere göre yaptırımlar birkaç başlık üzerinden gelebilir.

Bankalar ve finans sistemi

ABD, 2014'te Kremlin yetkilileriyle yakın bağları olması nedeniyle Bank Rossiya'ya kısıtlamalar getirmişti. Bazı küçük Rus devlet bankalarında da ABD yaptırımları devam ediyor.

Reuters'in görüştüğü kaynaklara göre, Biden yönetimi, Rusya ekonomisine zarar vermek için, birçok Rus bankasına yaptırım getirirken, Rusya ile ABD bankaları arasında aracılık yapan bankacılık işlemlerini de engelleme kararı verecek. Ayrıca, Rusya'da belirlenmiş kişiler ve şirketler de ABD bankacılık sisteminden dışlanacak, ABD ile ticaret yapmaları engellenecek, hesapları dondurulacak. Reuters, VTB Bank, Sberbank, VEB ve Gazprombank'ın olası hedefler olduğunu kaydetti.

BBC'nin haberine göre, ABD, bazı Rus bankalarını kara listeye alabilir ve böylelikle dünya üzerinde herhangi birinin bu bankalarla işlem yapmasını neredeyse imkansız hale getirebilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin Londra'da finansal işlemler yapmasını engelleyeceklerini, hükümetin Rus bankalarını ve şirketlerini hedef alacağını açıklamıştı.

Bireysel yaptırımlar

ABD, AB ve İngiltere'nin bazı Rusya vatandaşlarına halihazırda yaptırımlar uygulanıyor. AB, dün 2021'de Kırım'da Rusya parlamento seçimlerine katılan beş kişiye yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Senatosu'nda Demokrat kanadın geçen ay açıkladıkları yasa tasarısında, Vladimir Putin dahil olmak üzere üst düzey Rusya hükümet ve askeri yetkililerine yönelik yaptırımların getirilmesi gündeme gelmişti. Moskova tarafından yapılan açıklamada, Putin'e yönelik doğrudan yaptırımların kişisel bir zararı olmadığını, lakin "siyasi olarak yıkıcı" bir karar olacağı hatırlatılmıştı.

Teknolojik yaptırımlar

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD çip endüstrisine, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Rusya'nın küresel elektronik kaynaklarına erişiminin potansiyel olarak engellenmesi de dahil olmak üzere, Rusya'ya yapılan ihracatta yeni kısıtlamalara hazır olmasını gerektikleri belirtildi.

Wall Street Journal'da yayınlanan analize göre, Rusya'ya yönelik teknolojik yaptırımların genişlemesi yalnızca Rusya'nın savunma ve havacılık sektörlerini değil tüm ekonomisini etkiler. WSJ, teknolojik yaptırımların olası olduğunu ifade ediyor.

Enerji yaptırımları ve Kuzey Akımı 2

ABD ve AB, Rusya'nın enerji ve savunma sektöründeki devlete ait gaz şirketi Gazprom, onun petrol kolu Gazpromneft ve petrol üreticileri Lukoil, Rosneft ve Surgutneftegaz'a yaptırımlar uyguluyor. Reuters halihazırdaki yaptırımların genişletilip, derinleştirilebileceğini kaydetti.

Rusya ve Almanya arasında planlanan Kuzey Akım-2 projesinin durdurulduğu açıklandı. Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donestk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararına tepki olarak Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akımı 2 projesinin onay sürecini durdurma kararını aldıklarını duyurdu.

SWIFT

Reuters'in haberinde en sert önlemlerden birinin, Rus finans sistemini uluslararası finansal transferlerini yöneten ve 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kuruluşu tarafından kullanılan SWIFT'den ayırmak olacağı ifade ediliyor.

Carnegie Moskova Merkezi'nden Maria Shagina, Batılı ülkeler arasında, ABD ve Almanya'nın, Rus bankalarıyla en sık SWIFT kullanıcısı olan bankalar olduğu için, böyle bir hareketten en çok ABD ve Almanya'nın etkilenebileceğini söyledi.

Rus rublesi tahvilleri

ABD Başkanı Joe Biden Nisan 2021'de, ABD'li yatırımcılara, Rusya'nın seçimlere müdahale suçlamaları nedeniyle Rus rublesi tahvilleri satın alınmasını yasaklamıştı. Bloomberg'in haberine göre, ABD'nin bu yaptırımları diğer ülkeler tarafından da genişletilerek uygulanabilir.

Batı'da yaptırımlara sıcak bakmayan ülkeler

BBC'nin haberine göre, Rusya ile daha yakın ilişkileri olan Macaristan, İtalya ve Avusturya gibi bazı ülkeler, tam bir saldırı olmaması durumunda, yaptırımları uygulamaya isteksiz olabilir. ABD'li ve Avrupalı ​​diplomatlar, Batılı ülkelerin bu senaryolara nasıl yanıt verecekleri konusunda hemfikir olmadıklarını belirtiyorlar.

Rusya'nın, Çin ve diğer müttefiklerinden destek alarak Batı yaptırımlarının etkisini de azaltabileceği de kaydedildi.

New York Times'ın haberine göre, Batılı müttefikler birbirlerinin attıkları adımları gözlemlemekte ve alınan kararlara göre kendi atacakları adımları tartışmakta. Haberde, Vladimir Putin'in bir sonraki adımından önce yaptırım kararlarının açıklanması gerektiği belirtiliyor.