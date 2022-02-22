Almanya'dan Kuzey Akım-2'yi durdurma kararı

Almanya ABD'nin ısrarla durmasını istediği Kuzey Akım-2'ye ilişkin 'beklenen' kararı aldı.

Haber Merkezi

Rusya ve Almanya arasında planlanan Kuzey Akım-2 projesinin durdurulduğu açıklandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da Federal Hükümet Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi nedeniyle doğalgaz projesi Kuzey Akım-2'yi durdurma kararı aldı.

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