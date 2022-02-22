Rusya ve Almanya arasında planlanan Kuzey Akım-2 projesinin durdurulduğu açıklandı.
DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da Federal Hükümet Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi nedeniyle doğalgaz projesi Kuzey Akım-2'yi durdurma kararı aldı.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Almanya'dan Kuzey Akım-2'yi durdurma kararı
Almanya ABD'nin ısrarla durmasını istediği Kuzey Akım-2'ye ilişkin 'beklenen' kararı aldı.
Haber Merkezi
Rusya ve Almanya arasında planlanan Kuzey Akım-2 projesinin durdurulduğu açıklandı.
DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da Federal Hükümet Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi nedeniyle doğalgaz projesi Kuzey Akım-2'yi durdurma kararı aldı.