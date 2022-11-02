WSJ: Arabistan İran'ın olası saldırısına karşı teyakkuza geçti

Wall Street Journal gazetesi; Suudi Arabistan ve ABD'nin, İran'ın Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığı bilgisine dayanarak teyakkuza geçtiğini duyurdu.

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Wall Street Journal'ın haberine göre, İran’ın ülkede uzunca bir süredir devam eden protestoların gündemini değiştirmek amacıyla Suudi Arabistan ve Irak’a yakın zamanda saldırı düzenleyebileceği duyuruldu.

Haberde; Suudi Arabistan'ın istihbarat servislerinin söz konusu bilgiyi ABD'li yetkililerle paylaşması sonucunda ABD'nin de Suudi Arabistan'a tam destek vereceği ifade edildi. 

Suudi Arabistan'ın olası bir saldırıya karşı teyakkuza geçtiği ifade edilirken, saldırının 48 saat içinde gelebileceğine dair bilgiler ise kamuoyuna yansıdı.

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