İran: Ermenistan ile Basra Körfezi arasında transit koridoru oluşturmaya hazırız

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, başkent Tahran'da Ermenistan Bölgesel Yönetimi ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kasımi, Ermeni mevkidaşı ile İranlı şirketlerin Ermenistan'da tünel, yol ve konut inşa etmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kasımi, "İran'ın konut inşası alanında iyi bir tecrübeye sahip olduğu göz önüne alınarak, Ulusal Konut Hareketi kapsamında İranlı inşaat şirketlerinin Ermenistan'da faaliyete geçirilmesine karar verildi" dedi.

Ermenistan üzerinden yeni bir kuzey-güney koridorunun oluşturulması konusunun da görüşmede ele alındığını aktaran Kasımi, Doğu Azerbaycan eyaletinin Nurduz bölgesi üzerinden Ermenistan'ı Basra Körfezi'ne bağlayacak yeni bir transit geçiş koridoru oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 21 Ekim'de Ermenistan'a yaptığı ziyaret sırasında Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlaması planlanan transit koridoru için İran, Hindistan ve Ermenistan arasında üçlü bir mekanizma kurmak istediklerini söylemişti.

Reisi ile Paşinyan görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Paşinyan’ın İran ziyaretinin iki ülkenin kalkınmasında dönüm noktası olacağına inandığını kaydeden Reisi, hükümetinin üzerinde durduğu önemli konulardan birinin “komşuluk politikası” olduğunu söyledi.

Süreç içinde Paşinyan ile birkaç kez görüştüklerini hatırlatan Reisi, özellikle bu ziyarette görüşmenin odak noktasının iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda yüzde 43’lük büyüme kaydettiğini aktaran Reisi, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kafkasya bölgesindeki barış ve güvenliğin İran için çok önemli olduğunu, bu bakımdan bölgedeki gelişmelere karşı hassas olduklarını ifade eden Reisi, "Sayın Paşinyan ile yaptığımız görüşmelerde bölgesel sorunların çözümünün bölgesel paydaşlar arasında olması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Dış müdahale bölgenin sorunlarının artmasına sebep olacaktır" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise görüşmede, Soçi'de düzenlenen Ermenistan-Rusya-Azerbaycan Üçlü Zirvesi ile ilgili Reisi’ye bilgi verdiğini söyledi. Ermenistan'ın İranlı yetkililerin üçlü müzakerelerde gündeme getirilen tüm meselelerden haberdar olmasını savunduğunu aktaran Paşinyan, “İran mutlaka Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır" diye konuştu. (AA)