WSJ: ABD yaptırımındaki Rus gemileri Türkiye'deki limanlara 100'den fazla kez uğradı

ABD'nin silah ve erzak taşıdığı için yaptırım uyguladığı Rus kargo gemilerinin Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Türk limanlarında düzenli olarak demir attığı kaydedildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Türk limanlarında Rus kargo gemilerinin bulunması, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerilime yol açabilir.

Gazetenin ulaştığı nakliyat kayıtlarına göre, yaptırıma tabi olan Rus gemiler, Mayıs 2022'den bu yana Türkiye kıyılarında 100'den fazla kez demirledi. Gemilerin bu faaliyetleri son haftalarda da sürdü. Bu gemiler, ABD yaptırımları kapsamında yasak olmasına karşın bu limanlarda tamirat ve diğer hizmetlere ulaştı. Türk şirketlerin, Rus gemilerine yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırımlara tabi olabileceği belirtildi.

Üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, "Rusya, yürüttüğü savaşa tedarik sağlamak amacıyla materyal elde etmek için tüm yolları deniyor" dedi.

Kayıtlara göre, yaptırıma tabi olan gemiler, Türkiye'nin Karadeniz'deki yaklaşık 25 limanında demirledi. Bu gemiler, bazı durumlarda Mısır, Suriye ve İran gibi ülkelere gitti. Dİğer gemiler ise düzenli olarak ticari amaçla Türkiye ile Rusya arasında yolculuk yaptı.

Lloyd’s List Intelligence'in nakliyat verilerine göre, yaptırımlara tabi olan Rus Port Olya-1 gemisi, daha önce en az bir kez İran'a demirlerken, geçtiğimiz Eylül ayında en az iki kez Türkiye'de demirledi.

Yaptırım altındaki bir diğer gemi olan Port Olya-2 ise, geçtiğimiz yıl en az 3 kez Türkiye'de durdu.

Bu iki geminin, ABD yaptırımı altındaki Rus MG-Flot LLC şirketine ait olduğu belirtilirken, bu gemilerin rota izlerini kaybettirmeleri için seyahatleri sırasında sinyallerini kapattığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'yla iş yaptığı gerekçesiyle yaptırıma tabi olan bir diğer şirket Northern Shipping Company'e ait gemilerin de onlarca kez Türkiye'de durduğuna dikkat çekildi.

Kayıtlara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden bu yana, yaptırımın uygulandığı en az dört Rus gemisi Türkiye'deki limanlarda demirledi.

Inzhener Trubin gemisinin ise bir kez İskenderun'da, bir kez de Tuzla'da durduğuna işaret edildi.