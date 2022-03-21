WSJ: ABD, Sovyet yapımı hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya devretti

Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin gizlice satın aldığı Sovyet yapımı hava savunma sistemlerinin bir kısmını Ukrayna ordusuna devrettiğini yazdı.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer ABD'nin onlarca yıl önce istihbarat uzmanlarının incelemesi için gizli bir program kapsamında satın aldığı Sovyet yapımı hava savunma sistemlerini Ukrayna ordusuna gönderdiğini söyledi.

Sözkonusu sistemler arasında NATO'nun SA-8 olarak kaydettiği, Sovyet yapımı 9K33 Osa kısa menzilli uçaksavar sistemlerinin de olduğu belirtildi.

Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmadı.