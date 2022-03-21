ABD Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi'ni çağırarak "Rusya’ya karşı girişilen düşmanca eylemlere kararlı ve sert karşılık verileceği" konusunda uyardı.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın kuruma çağırılarak ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya Devlet Başkanı hakkında yaptığı kabul edilemez açıklamalar nedeniyle protesto notası sunulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre "ABD Başkanı'nın üst düzey devlet adamına yakışmayan bu tür açıklamalarının Rus-Amerikan ilişkilerini kopmanın eşiğine getirdiği vurgulanarak, (ABD'li Büyükelçi) Rusya'ya karşı girişilen düşmanca eylemlere kararlı ve sert karşılık verileceği konusunda uyarıldı".