Kremlin'den 'Biden' açıklaması: Yorgunluğu ve unutkanlığı agresif açıklamalara yol açıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD Başkanı Joe Biden'ın "asabiyeti, yorgunluğu ve bazen unutkanlığının saldırgan açıklamalara yol açtığını" söyledi.

Biden'ın Putin için "savaş suçlusu", "ölümcül diktatör" ve "haydut" sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Peskov bu sözleri "kişisel hakaret" diye niteledi, sert değerlendirmeler yapmayacaklarını belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Peskov "Başkan Putin'e karşı halihazırda kişisel hakaret olan açıklamaları duyuyoruz. Bu açıklamaları ABD Başkanı Biden'dan her gün duyuyoruz. Saldırgan açıklamalara yol açan Biden'ın bu asabiyeti, yorgunluğu ve bazen unutkanlığı göz önüne alındığında daha fazla saldırganlığa neden olmamak için keskin değerlendirmeler yapmayacağız" dedi.