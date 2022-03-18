Kremlin'den 'Biden' açıklaması: Yorgunluğu ve unutkanlığı agresif açıklamalara yol açıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilişkin 'savaş suçlusu' gibi sözlerini 'kişisel hakaret' olarak niteledi, sert değerlendirmeler yapmayacaklarını söyledi.

Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD Başkanı Joe Biden'ın "asabiyeti, yorgunluğu ve bazen unutkanlığının saldırgan açıklamalara yol açtığını" söyledi.

Biden'ın Putin için "savaş suçlusu", "ölümcül diktatör" ve "haydut" sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Peskov bu sözleri "kişisel hakaret" diye niteledi, sert değerlendirmeler yapmayacaklarını belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Peskov "Başkan Putin'e karşı halihazırda kişisel hakaret olan açıklamaları duyuyoruz. Bu açıklamaları ABD Başkanı Biden'dan her gün duyuyoruz. Saldırgan açıklamalara yol açan Biden'ın bu asabiyeti, yorgunluğu ve bazen unutkanlığı göz önüne alındığında daha fazla saldırganlığa neden olmamak için keskin değerlendirmeler yapmayacağız" dedi.

Haber

Kremlin: Putin bilge ve kültürlü olduğu için Biden'a yanıt vermedi