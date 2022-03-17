Kremlin: Putin bilge ve kültürlü olduğu için Biden'a yanıt vermedi

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, “O bir savaş suçlusu” sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarını kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını kaydetti.

Putin’in söz konusu suçlamaya neden yanıt vermediğine yönelik bir soru üzerine Peskov, "Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir" dedi.

Peskov, ABD’nin dünya çapında çeşitli ülkeleri bombaladığını hatırlatarak, "ABD, zaten mağlup olmuş bir ülkeye, Hiroşima ve Nagazaki’ye hiçbir mantığı olmadan nükleer bombalar attı. Dünya çapında yıllardır insanları bombalayan bir ülkenin lideri bunu söyleyemez" diye konuştu.