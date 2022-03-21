WSJ: 'ABD, geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'a Patriot füzeleri gönderdi'

The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, Joe Biden yönetiminin geçtiğimiz aylar içinde Suudi Arabistan'a önemli sayıda Patriot füze sistemi transfer ettiğini söyledi. Yetkililer Riyad'ın ilişkideki keskin gerilimler nedeniyle acil ikmal talebinin yerine getirildiğini söyledi.

Yetkililerden biri, transferlerin Suudi Arabistan'ın işgal ettiğii Yemen'deki Husi direnişçilerin insansız hava araçlarını ve füze saldırılarını savuşturmak için yardım etmek amacıyla yapıldığını söyledi.