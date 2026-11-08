WP: Bolsonaro'nun kaçışında ABD, İsrail ve Arjantin ajanlarının rolü araştırılıyor

Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inácio Lula da Silva karşısında kaybeden aşırı sağcı Senatör Flávio Bolsonaro'nun ülkesinden kaçışına ilişkin soruşturma genişliyor.

Washington Post'un haberine göre Brezilya polisi, Bolsonaro'nun ABD'ye ulaşmasını sağlayan operasyonda ABD, Arjantin ve İsrail bağlantılı ajanların rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.

Gazeteye isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir Brezilyalı güvenlik yetkilisi, soruşturma kapsamında eski bir İsrail istihbarat servisi Mossad ajanının da tespit edildiğini belirtti. Yetkili, eski Mossad ajanının Bolsonaro'yu Arjantin sınırına taşıyan aracı takip ederken görüldüğünü ileri sürdü.

Brezilyalı yetkili, Bolsonaro'nun Arjantin'e hangi tarihte geçtiğinin henüz kesin olarak belirlenemediğini de söyledi. Brezilya polisi, Arjantin hükümetinin Bolsonaro'nun 27 Ekim'de ülkeye giriş yaptığı yönündeki açıklamalarına da şüpheyle yaklaşıyor.

Bolsonaro kaçış güzergahını açıklamayı reddetti

Washington Post'a konuşan Flávio Bolsonaro, Brezilya'dan nasıl ayrıldığına ve ABD'li yetkililerin kaçışına yardım edip etmediğine ilişkin soruları yanıtlamadı.

Bolsonaro, kaçış güzergahına ilişkin soruya, "İzlediğim yol hakkında asla konuşmayacağım" yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Washington yönetiminin operasyona dahil olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Rubio, "ABD hükümeti gerçekleştirilen hamlelerin hiçbirine doğrudan dahil olmadı" dedi.

İsrail'in Brezilay Büyükelçiliği ise Washington Post'un konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ofisinden de açıklama yapılmadı.

Trump yönetimi Bolsonaro'yu ABD'ye kabul etti

Flávio Bolsonaro, Lula da Silva karşısında seçimleri kaybetmesinin ardından seçim sonuçlarına itiraz etmiş, ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı. Bolsonaro, seçimlerin iptal edilmesini talep edeceğini açıklamasının ardından babası, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, devam eden kara para aklama soruşturması kapsamında Flávio Bolsonaro'ya pasaportlarını teslim etmesi için 24 saat süre vermişti. Bolsonaro ise bu kararın ardından ortadan kaybolmuş ve daha sonra ABD'nin Miami kentinde ortaya çıkmıştı.

Trump yönetimi, Bolsonaro ile eşi ve iki kızının ABD'ye girişine "insani" gerekçelerle izin verdiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Bolsonaro'nun ülkede istediği kadar kalabileceğini söylemişti.

Brezilya'dan ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Flávio Bolsonaro'nun kardeşi Eduardo Bolsonaro ise kaçışı, "Latin Amerika tarihinin en hassas operasyonu" olarak nitelendirmişti.

Washington Post'a konuşan Brezilyalı güvenlik yetkilisi, Bolsonaro'nun ABD'de bulunması nedeniyle Brezilya polisinin kendisini ülkeye geri getirme ihtimalini son derece düşük gördüğünü belirterek, yakalanma ihtimaline ilişkin "Sıfır" ifadesini kullandı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.