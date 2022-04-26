Wimbledon'dan 'Djokovic' kararı

Londra, Grand Slam'in yapılamadığı iki yılın ardından bu yıl koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırarak turnuvayı yapmayı planlıyor. Covid-19 salgını başladığından beri aşı olmayan ve aşı karşıtı olduğunu açıklayan dünya 1 numarası Novak Djokovic, verilen kararın ardından Wimbledon'a katılabilecek.

20 kez Grand Slam şampiyonu olan Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'ta oynaması yasaklanmış ve ülkeden sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki Sırp tenisçi Paris'teki organizatörlerin tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Fransa Açık'ta da yarışabilecek.

2020 Wimbledon Şampiyonası pandemi nedeniyle iptal edilmişti, 2021'deki turnuva ise yarı finallere kadar kısıtlı kalabalığın önünde gerçekleşmişti.

Pandeminin hafiflemesi, Djokovic'in bu yaz Fransa Açık'ta ve ardından Wimbledon'da kazandığı 20 Grand Slam şampiyonluğuna yenilerini ekleyebileceği anlamına geliyor.

Bu yılki turnuva 27 Haziran - 10 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.