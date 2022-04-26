'Süper Lig tescil edilmesin' talebi

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden, "Gün, Türk Futbolundaki Ahlak Meşalesini Yeniden Yakma Günü" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türk futbolunda adalet, saygınlık, hakkaniyet, liyakat ve hukuk isteyen bu sese kulak verin. TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nın istifa ettiği, 13 hakemin el çektirildiği, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in '8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak' diyerek görevi bıraktığı bir ligi hangi hak, hukuk ve adalet duygusuyla tescil edeceksiniz?" denildi.
Altay'ın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: