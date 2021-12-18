Willy Brandt kimin ajanıdır?

Amerikan arşivlerinden Almanya eski şansölyesi ''efsanevi'' Willy Brandt'ın 1948-1952 yılları arasında ABD askeri istihbarat örgütü CIC'e ajanlık yaptığı bilgisinin açığa çıkması kimi kesimlerde şok etkisi yaratmışa benziyor.

Nerede bir ''efsane-şok'' ilişkisi tasviri varsa orada tarih bilincinden yoksun bir malumatfuruşçuluğun hafızasızlığı olduğunu varsaymak gerekiyor. ''0-35-VIII'' olarak kodlanan ve en az dört yıl boyunca ABD istihbaratı tarafından sevk ve idare edilen eski Almanya başbakanı Willy Brandt, karaborsaya düşmüş şekeri kahve, sigara ve viski için başladığı ajanlık kariyerine, 250 mark aylık maaşla devam etmiş olduğunu öğreniyoruz.

Nazi iktidarına karşı mücadele ettiği rivayet olunan Willy Brandt'ın, Nazi barbarlığını yıkan SSCB ve Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı asıl mücadeleyi verdiği bir kez daha açığa çıktı. Sosyalist Almanya'da inşa edilen köprüler, fabrikalar, elektirik, su ve yol şebekeleri hep ajan Willy'in istihbarat kalemleriymiş. Spiegel Online'den Klaus Wiegrefe'nin verdiği habere göre, sıkı viski düşkünü olan sosyal demokrat ajan, yüzlerce istihbarat bilgisini ABD'lilere aktarmış.

Dışardan bakınca Alman faşistlerinin Willy Brandt için söyledikleri ve onun ''yurtsever olmadığı'' iddiası doğrulanmış gibi görülüyor. Almanya'da ana muhalafeti temsil eden faşist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yetkilileri fırsatı gole çevirmek istercesine, ''biz demedik mi'' diye ortaya atıladursun, asıl gerçek başka yerde. AfD'nin faşist yöneticilerinin yurtseverlikten anladığı, faşizmdir. Emperyalist Almanya'da kim hangi yurtseverlikten söz ediyor ki!

Willy Brandt'ın asıl ajanlığı, hizmet ettiği sınıfın çıkarına uygun olarak, işçi sınıfından yana görünmesidir. Proleteryanın bağrında burjuvazinin ajanı olarak hizmet veren modern sosyal demokrasinin pespaye bir figürüdür Willy Brandt. Brandt'ın bütün siyasi pratiği sol görünüp, sermayeye hizmet etme pratiğidir. İlla da bir ''ajanlık'' aranacaksa, bakılması gereken yer burası olmalıdır. Gerisi bildik sınıf refleksleridir.

28 Ocak 1972'de dönemin sosyal demokrat şansölyesi olarak Willy Brandt, ''Aşırılar Kararnamesi''ni yürürlüğe sokarak kamu kurumlarından solun ''temizlenmesi'' için irade oluşturdu. Bu kararname ile 1986 yılına kadar 3,5 milyon insan hakkında soruşturma yürütüldü. 10 binden fazla solcu kamu kuruluşlarından uzaklaştırıldı. 2256 kişi meslek yasağı kapsamına alındı.

Vietnam Savaşı'nı protesto etmekten, OHAL'a karşı çıkmaya, fabrikada grev örgütlemekten, Avrupa'nın NATO çıkarları gereği atom silahları ile donatılmasına karşı çıkmaya dek pek çok gerekçeyle toplum üzerinde sermaye terörü estirildi. Mimarı modern sosyal demokrasiyi temsilen sermaye ajanı Willy Brandt'tır!