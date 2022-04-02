Will Smith'ten istifa açıklaması

Will Smith, Pazar günkü Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatın ardından Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

Smith, yeni bir açıklama yaparak Oscar törenindeki davranışlarını "şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirerek şunları ekledi: "Akademinin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım. Kalbim kırık" dedi.

Smith, “Başarıları nedeniyle dikkati hak edenlere yeniden odaklanmak ve Akademi'nin filmde yaratıcılığı ve sanatı desteklemek için yaptığı inanılmaz işe geri dönmesine izin vermek istiyorum… Değişim zaman alır ve yapmaya kararlıyım. Şiddetin mantığın önüne geçmesine bir daha asla izin vermem" ifadesini kullandı.

Smith ayrıca Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği her türlü ek cezayı kabul edeceğini de belirtti.