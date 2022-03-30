Jim Carrey'den Will Smith tepkisi: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan

Oscar Ödülleri töreninde eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka gerekçesiyle komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith'e Jim Carrey'den tepki geldi.

Carrey, Smith'in Rock'a tokat atmasının çok daha büyük sonuçlarla karşı karşıya kalması gerektiğini söyledi.

Carrey, Smith'in alkışlanması da dahil olmak üzere tüm yaşananların “mide bulandırıcı” olduğunu söyledi ve olay sonrası Smith'in gözaltına alınması gerektiğini dile getirdi.

Carrey olayı yaşayanın kendisi olması durumunda ne yapacağına ilişkin ise "Bu sabah Will'e 200 milyon dolarlık dava açtığımı açıklardım çünkü o video sonsuza kadar orada kalacak. Her yerde olacak” dedi.

Carrey, Smith'in tokatına törende tepki gösterilmemesinin sektör hakkında net bir mesaj gönderdiğini söyledi, "Hollywood toplu halde omurgasız ve bu gerçekten artık havalı kulüp olmadığımızın açık bir göstergesi gibi geldi" diye konuştu.