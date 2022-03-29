Will Smith özür diledi

Oscar Ödülleri olarak da bilinen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith, Instagram'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Smith paylaşımında Akademi'den, sunucu Chris Rock'tan, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanında kendisini izleyen herkesten özür dilediğini belirtti.

Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi" ifadesini kullandı.

Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim" açıklamasını yaptı.

"Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım" diyen Smith, "Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur" paylaşımını yaptı.