Will Smith Oscar töreninde sunucu Chris Rock'a tokat attı

Will Smith, Oscar'larda sahneye çıktı ve oyuncunun eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesinden dolayı yaptığı saç modeli hakkında şaka yapan sunucu Chris Rock'a tokat attı.

Sunucu Chris Rock, aktörün eşinin saç dökülmesi sorununu ima ederek onu G.I. Jane'de Demi Moore'un tıraşlı kafasıyla karşılaştırdı. Smith önce seyircilerle birlikte güldü ama eşinin yüzündeki ifadeyi görünce sahneye çıktı ve 'Karımın adını ağzına alma' dedikten sonra Rock'ın yüzüne vurdu.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra Oscar'da ev sahibi Chris Rock'a tokat atan Will Smith, daha sonra olay için özür diledi.

Smith, "Bu işte, insanların size saygısızlık etmesine, normal bir şeymiş gibi gülümsemesine izin vermelisiniz" dedi.