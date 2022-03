Oscar’da en iyi film ödülü ‘CODA’nın

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salondaydı.

94. Oscar Ödüllerinin kazananları:

– En İyi Film: CODA

– En İyi Yönetmen: Jane Campion, The Power of the Dog

– En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

– En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, King Richard

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, West Side Story

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, CODA

– Yabancı Dilde En İyi Film: Drive My Car

– En İyi Özgün Senaryo: Belfast

– En İyi Uyarlama Senaryo: CODA

– En İyi Belgesel: Summer of Soul

– En İyi Kısa Belgesel: The Queen of Basketball

– En İyi Animasyon Filmi: Encanto

– En İyi Sinematografi: Dune

– En İyi Görsel Efekt: Dune

– En İyi Film Montajı: Dune

– En İyi Film Müziği: Dune

– En İyi Özgün Şarkı: No Time to Die

– En İyi Yapım Tasarımı: Dune

– En İyi Kısa Film: The Long Goodbye

– En İyi Kısa Animasyon: The Windshield Wiper

– En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella

– En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: The Eyes of Tammy Faye