WikiLeaks'te Türkiye belgeleri de dahil milyonlarca belge 'kayboldu'

Aylardır erişim sıkıntıları yaşanan WikiLeaks'in web sitesinde birçok içerik yayından kalktı. Yayından kalkan içerikler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın e-posta kutusundan oluşan Berat's Box da dahil olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren belgelerin tamamı 'kaybolmuş' durumda.

Dünya çapında 10 milyon belgenin yayınlandığı platformda şu anda sadece 300 bin kadar belge bulunuyor. Kayıp belgelerin adresleri tıklandığında site "404" hatası veriyor. Söz konusu belgelerin akıbeti hakkında ise kurumdan bir açıklama yapılmadı.

Site Türkiye'de 2017'de yasaklanmıştı. Fakat sitenin yasaklı olmadığı bölgelerde bile birçok kullanıcı Wikileaks.org'un ana sayfasını bile ziyaret etmekte güçlük çekerken, "502" hata mesajı ile karşılaşıyor.

Sitedeki belgeleri tarayan arama çubuğu ise artık işlevsiz durumda. Tıklandığı durumda kullanıcıları yine ana sayfaya yönlendiriyor.

Sızıntılar 'kayboldu'

Hali hazırda grubun sızıntılarının çoğu ya kayboldu ya da halk tarafından erişilemez hale geldi. Ana sayfada vurgulanan yedi sızıntıdan üçünün içeriği görüntülenmiyor.

Öte yandan Türkiye'yi ilgilendiren kilit sızıntıların dışında kuruluşun en öne çıkan sızıntıların da etkilendi. Artık feshedilmiş İtalyan grup Hacking Team'in 2015 yılında yayınladığı 1 milyondan fazla e-postanın önbelleği artık bulunmuyor.

Aynı zamanda ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın özel e-postasından gelen on binlerce e-posta arşivi de erişilemez durumda. Benzer şekilde ABD'deki 2016 Başkanlık seçimleri öncesinde WikiLeaks'te yayınlanan Demokrat Parti'nin e-postaları da kayıp.

Konuya ilişkin WikiLeaks'in resmi iletişim kanallarından bir açıklama yapılmazken, kurumun resmi Twitter hesabından yanıt alma çabalarıysa başarısız oldu.

WikiLeaks örgütü uzun süredir kurucusu Jullian Assange'ın ABD'ye teslim edilmesine karşı çalışma yürütmeye devam ediyor. İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'a destek çalışmalarına yoğunlaşan WikiLeaks, büyük ölçüde sızıntı belgeleri yayınlamayı bırakmış durumda.

Örgüt Assange'ın savunması için bağış toplamayı sürdürürken, internet sitesinin işlevsiz hale gelmiş olması ise dikkat çekici.