Avustralya ABD'den Julian Assange hakkındaki suçlamaları düşürmesini istedi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, WikiLeaks'in kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange'a yapılan suçlamaların düşürülmesi için ülkesinin ABD üzerindeki diplomatik baskıyı artırmasının ardından Parlamento'da konuştu. Bağımsız milletvekili Monique Ryan'ın Avustralya hükümetinin Assange'yi ülkesine getirmek için girişimde bulunma ihtimalini sorması üzerine Albanese, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Assange ile ilgili meselenin artık sona ermesini arzu ettiklerini ilettiğini söyledi.

Albanese, "ABD yönetimi yetkililerine bu meseleyi bizzat ilettim. Görüşümü, ABD yönetimine net şekilde belirttim. Bu meselenin kapanmasının artık zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Assange'nin Avustralya vatandaşı olduğunu, öte yandan yaptıklarını desteklemediğini dile getiren Albanese, bu meselenin artık sonuca kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Albanese, Assange'ın durumunu, WikiLeaks'e belge sızdıran ABD'li asker Chelsea Manning'inkine benzeterek, Manning'in şu anda ABD'de özgürce yaşadığına, Assange'a yönelik tutumun ise aynı olmadığına dikkati çekti.

Assange'la iş birliği yapan 5 medya kuruluşu da basın özgürlüğünü baltaladığı gerekçesiyle ABD'ye "Assange'a yönelik suçlamaları geri çekmesi" çağrısında bulunmuştu.