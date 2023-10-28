Wikileaks belgeleri yeniden gündeme geldi: 'İsrail Hamas'ı aktif olarak destekledi'

Wikileaks sitesinde 2014 İsrail-Gazze çatışması sırasında yayınlanan, ABD'li diplomatların 1980'li yıllarda kendi aralarında paylaştığı gizli belgeler, İsrail'in Gazze'ye dönük yeni saldırılarının ardından yeniden gündem oldu.

Söz konusu belgeler, İsrail'in Filistin Kurutuluş Örgütü'nü (FKÖ) zayıflatmak ve Birinci İntifada'ya son vermek için Hamas'ı kuruluş döneminde desteklediğine işaret ediyor.

Belgelere göre, İsrail, Birinci İntifada sırasında , Filistin halkında bölünme yaratması amacıyla Hamas'ın faaliyetlerine izin vererek güçlenmesini sağladı.

Sitede yer alan 23 Eylül 1988 tarihli belgede, "Batı Şeria'da birçok kişi, Filistin ulusunu bölmek ve İntifada'yı zayıflatmak için İsrail'in Hamas'ı aktif şekilde desteklediğine inanıyor. Kudüs ve Nablus'taki dükkan sahipleri, FKÖ'nün İsrail güvenlik güçlerinden gizli bir şekilde bildiri dağıtırken, Hamas'ın bildirileri açık bir şekilde dağıttığını iddia ediyor" ifadeleri yer aldı.

Bununla birlikte, belgede dönemin ABD hükümetinin "Birçok tutuklamalara karşın, çok az sayıda Hamas lideri tutuklanmış durumda. İsrail'in yalnızca Hamas'ın faaliyetlerine göz yummadığını, onları desteklediklerini de düşünüyoruz" sözleri yer alıyor.

Açığa çıkan belgelerde, İntifada'nın başlamasının ardından İsrail'deki resmi kaynakların, Hamas'ın "FKÖ'ye bağlılığı olan seküler örgütlere karşı kullanışlı bir güç olarak hizmet ettiğini" söylediği aktarılıyor.

Belgede yer alan başka bir iddiaya göre, İsrail Gazze'yi yönetmek için bölgenin ekonomisini "insani krizi de önleyecek şekilde" her zaman kötü durumda tutmaya çalıştı.