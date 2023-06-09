WhatsApp'a yeni özellik: Kanal kurulabilecek

WhatsApp, kullanıcılarının takip etmek istedikleri kişi ve kurumlar tarafından oluşturulacak kanallara ilişkin yeni özelliğini duyurdu.

NTV'nin haberine göre; WhatsApp kanallar özelliği, diğer sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.

Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar tek yönlü olarak metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket gönderebilecek.

Kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası ve profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceği aktarılırken, takip edilen kanalların tamamen kullanıcı gizliliğine önem vereceği belirtildi.

Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek, ayrıca kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki 'önde gelen küresel isimlerle' ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu.

Ayrıca kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma sürecinin de önümüzdeki aylarda olacağı ifade edildi.