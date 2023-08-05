WhatsApp durumu ihbar edildi, Soylu'ya 'hakaret'ten hapis cezası aldı

Geçtiğimiz Şubat ayında Abdurrahman T. isimli yurttaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı bir konuşmada ifade ettiği “Bize yaptıran Allah'tır!” sözünün altına "İ.i hırsızsa Selo güzel cevap veriyor. Gideceksiniz hırsızlar çetesi az kaldı" diye yazarak, WhatsApp durumunda bunu paylaştı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, esnaflık yapan Abdurrahman T.’nin (51) telefon rehberine kayıtlı bir kişi, paylaşıma ilişkin ihbarda bulundu. İhbar başvurusunda, mesajın ekran görüntüsü de iletildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılık ifadesi veren Abdurrahman T., amacının dönemin bakanına hakaret olmadığını söyledi.

Ancak Abdurrahman T. hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “sesli veya yazılı bir görüntü ile hakaret” suçlaması ile açılan davada, Soylu "suçtan zarar gören kişi" olarak dosyaya dahil edildi.

'İfade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemez'

Yargılama sonunda mahkeme, Abdurrahman T.’ye. "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirime giden mahkeme, 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında "Soylu’nun bakan olarak görev yaptığı ve onur ve şerefinin rencide edildiği" savunuldu. Kararda, anılan paylaşımın da ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği öne sürüldü.