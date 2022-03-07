WFDY: Ukrayna’da gençlik örgütü lideri gözaltına alındı, öldürülebilir

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Ukrayna’da gençlik örgütü lideri Mihail Kononoviç ve kardeşinin iktidarın ve ABD’nin politikalarına karşı çıktıkları için gözaltına alındığını duyurdu.

WFDY'den yapılan açıklamada Rusya ve Belarus ajanlığıyla suçlanan kardeşlerin "muhtemelen öldürüleceği" aktarıldı.

Ukrayna polisi tarafından kardeşlerin sosyal medya hesaplarına el konulup paylaşımların silindiği öğrenildi.

WFDY tarafından Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

“Ukrayna’dan üye örgütümüz Ukrayna Leninist Komünist Gençlik Birliği'nin Birinci Sekreteri Mihail Kononoviç ve kardeşi Aleksandr Kononoviç, geçtiğimiz saatlerde Ukrayna neo-faşist rejimi tarafından tutuklandı. Rus ve Belarus ajanı olmakla suçlanıyorlar. Muhtemelen ilerleyen saatlerde öldürülecekler. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, üye örgütlerini ve dünya çapındaki tüm gençliği, insanları bu durumu kınamaya, özgürlüklerini talep etmeye ve Ukrayna neo-faşist rejiminin cinayetlerini durdurması için protesto etmeye çağırıyor.”

Kononoviç kardeşler geçen hafta dairelerinde Ukraynalı faşistlerin saldırısına uğramıştı.