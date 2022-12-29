Webhelp işçilerine destek için hatlar kilitlendi

Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı öncülüğünde bugün 13.00-14.30 arasında Webhelp işçilerinin mücadelesini büyütmek ve işçilere ulaşabilmek için çağrı kilitleme eylemi yapıldı. Binlerce çağrının ve mesajın iletildiği eyleme yüksek katılım oldu. Bir buçuk saat boyunca Webhelp işçilerini destekleyen mesajların paylaşıldığı eylem sırasında Trenyol ve Getir’i arayanlar ulaşamadı.

Yazışmaların ve konuşmaların kaydedilmesinden dolayı işçilerin destek mesajlarına karşı açıkça fikirlerini söylemediği belirtilirken, destek çağrılarını karşılayan işçilerin tepkilerinin olumlu olduğu aktarıldı.

Şirket yöneticilerinin işçileri destek mesajlarına karşı uyardığı aktarılırken, işçilerin söz konusu mesajlara sabit mesajlarla karşılık vermesi istendi. Webhelp işçilerinin aktardığına göre eylemden tedirgin olan yöneticiler, işçilerin başında bekledi ve yazışmaları kontrol etmeye çalıştı.

Yöneticiler telaşlandı, e-mail adreslerini toplamaya giriştiler

Webhelp işçilerine destek için pek çok mesaj ve çağrı iletildi. Eylemin ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’nı pek çok işçi arayarak mücadeleye katılmak istediklerini ifade etti.

Eylemin bitmesinin ardından bazı takım liderlerinin çalışanları toplantıya çağırdığını belirten işçiler, uyarılar yapıldığını, yöneticilerin işçilerin e-mail adreslerini toplamaya giriştiğini bildirdi. Yeniden eylem korkusuyla e-mail adreslerini toplayan yöneticilerin, toplanan e-mailler ile ne yapacağı ise bilinmiyor.

'Yöneticiler gergindi sadece sipariş olup olmadığı konusunda yardımcı olun dendi'

Webhelp’te o sırada çağrıları karşılayan bir işçi yöneticilerin gergin olduğunu, yeniden bir eylemden korktuklarını ve “sadece sipariş olup olmadığı konusunda yardımcı olun başka bir yorum yapmayın” uyarısında bulunulduğunu söyledi.

Dayanışmanın büyümesinden dolayı oldukça memnunuz

Başka bir işçi ise çağrı kilitleme eylemine dair şunları söyledi:

”Bu gün yapmış olduğumuz çağrı kilitleme eyleminde ulaşmış olduğumuz diğer aktif çalışan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu gösterip duygularına dokunabilmemiz bizi ayrıca çok mutlu etti. Yalnız olmadıklarını gösterdiğimiz için çalışanlardan aldığımız övgü dolu ve duygusal sözler bizi daha fazla güçlendirdi. Hep birlikte bu dayanışmanın çığ gibi büyümesinden dolayı oldukça memnunuz.”