Webhelp işçilerinden çağrı: Çağrıları kilitleyelim!

Bir süredir kötü çalışma koşulları, mobbing, düşük ücretler ve işten çıkarmalara karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı ile mücadele eden Webhelp işçilerinden ilk kazanım haberi gelmişti.

Şirket tarafından işçilere gönderilen yeni yıl mesajıyla uzun süredir 400 lira olan yemek ücretlerinin 1000 lira çıkarıldığı belirtilmişti. Bunun yanı sıra mola konusunda da baskı hafiflemiş ve evden çalışma yerine ofiste çalışmaya geçilmişti. Böylelikle elektrik kesintisi bahanesiyle fazla mesai yapmaları engellenmişti.

'Çağrıları kilitleyelim!'

Ancak Webhelp işçileri mücadelelerini burada bırakmak niyetinde değil. Uzun saatler, düşük ücretler, sürekli mobbingle çalışılmaya devam ediyorlar ve bu ülkedeki tüm emekçiler gibi geçinmekte zorlanıyorlar. Bu nedenle Webhelp işçileri mücadeleyi başka bir aşamaya taşımakta kararlı; tüm bu baskılar Webhelp’in çalıştığı şirketlere gelen telefonlara daha fazla bakılması için yapılıyorsa işçiler o telefonların kesilmesi gerektiğini düşünüyor. İşçilerin daha iyi yaşaması için bu ülkede telefonların, işlerin ve yaşamın durdurulabileceğini söylüyorlar.

Bunun için Webhelp işçileri ve onların dostları çağrı kilitleme eylemi yapıyor. Çağrı kilitleme eylemiyle diğer çağrı merkezi işçilerine de ulaşmayı hedefliyor. Bu çağrı size de aynı zamanda; Türkiye’de sektör farketmeksizin çalışma koşulları kötüye gidiyor. Uzun saatler, düşük ücretler ve mobbing artık normal sayılmaya başlandı. Hepimizin yaşadığı bu saldırıya karşı mücadele eden Webhelp işçilerini yalnız bırakmayın. 13.00-14.30 saatleri arasında siz de 0850 5325050, 0212 3310200 numaralarını arayın ya da chat kısmından Getir ve Trendyol’a yazın . Aşağıdaki metni okuyarak daha iyi bir yaşam için yaşamı durduran Webhelp işçilerine destek olun.

Aramalarda ve chat kısmına yazarken kullanılması için örnek metni aşağıda görebilirsiniz;

“Merhaba, Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağının öncülüğünde yapılan telefon kilitleme eylemi için sizi arıyoruz. Kötü koşullarınızın farkındayız. Bu koşullara karşı mücadele eden işçilerin mücadeleleri sonuç vermeye başladı. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız. Bu aramada Webhelp’in patronuna iletmenizi istediğimiz tek talebimiz var. Mücadele eden işçilerin tüm taleplerini karşıla. Sen karşılayana kadar Webhelp işçileri mücadeleye devam edecek.

Ayrıca mücadelenin ve dayanışmanın parçası olmak için Patronların Ensesindeyiz Ağı’nı arayabilirsiniz. Gelin, beraber mücadele edelim.”

📌Webhelp işçilerinden çağrı: Çağrıları kilitleyelim!



Haklarımızın tamamını alabilmemiz için Webhelp'i arayın.



📞13.00-14.30 saatleri arasında siz de 0850 5325050, 0212 3310200 numaralarını arayın, işçilerin yaşamı durdurabileceğini kanıtlayalım!



👇🏼https://t.co/UhkjQ8qWjh — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 28, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]