Webhelp işçileri kazandı: Diğer taleplerimiz için birlik olmaya devam edeceğiz

Çalışma koşullarındaki sorunlara, düşük ücretlere, işten atılmalara karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelerek haklarını arayan Webhelp işçilerinin mücadelesi sonuç vermeye başladı.

Dün şirket tarafından bütün işçilere atılan e-postayla işçilerin yemek ücretlerinin 400 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldığı duyuruldu.

Mücadele ettik ve kazandık

Bir süredir mücadele yürüten ve dün ilk kazanım haberleri gelen Webhelp işçilerinden Ersin mücadele süreçlerini ve kazanımın yansımalarını anlattı. Mücadele kendini hissettirmeye başladığından beri bazı değişiklikler olduğunu söyleyen Ersin, bir araya gelince bazı koşulların değişebileceğini vurguladı:

“Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile bir araya gelip hakkımızı savunmaya başladığımızdan beri Webhelp şirketinde bazı düzenlemeler olmaya başladı. Bir kez daha anladık ki kölelik sisteminin kalkması için bir araya gelip dayanışma içerisine girmemiz gerekiyormuş. Daha önce şirkette çalışma yoktu. Şimdi şirketi açtılar. Servis yoktu servis temin ettiler. Daha önce birçok toplantıda yemek ücretinin az olduğunu dile getirdik bizlere bunun mümkün olmadığını bu şekilde 400 TL olarak devam edeceğini söylediler. Mücadeleden sonra yemek ücretinin bugün 1000 TL olacağı bilgisi paylaşıldı. Tuvalet izni dahi verilmezken arada bir rahatlatma sağladılar. Hala yemek ve molalarımızda bir esneme olmadı ama diğer taleplerimiz az da olsa karşılanmaya başlandı. İşten çıkarma ve istifa tehditleri azalmaya başladı. Ve isteyen şirkete gelip çalışabilir bildirimi verdiler. Göz engeli olan ve diğer ortopedik engelli çalışan arkadaşlara daha yumuşak davranılmaya başlandı."

Patron yeni yıl hediyesi gibi duyurmaya çalışıyor

Patronun yapılan iyileştirmeyi yeni yıl hediyesi gibi duyurmaya çalıştığını belirten Webhelp işçisi, yöneticilere bunun için Whatsapp grupları kurdurarak buradan kendileri isteyerek verdikleri algısı yaratmaya çalıştıklarını belirtti: “Yöneticimiz grup oluşturdu Whatsapp’tan sanki bunları kendileri isteyerek bizi düşünerek yapmışlar gibi davrandı, çalışanlara çok mutluyuz havası vermeye çalışıyorlar. Patronların Ensesindeyiz Ağı dayanışması olmasa bunlar sağlanmayacaktı biliyoruz.”

'Diğer taleplerimiz için birlik olmaya devam edeceğiz'

Diğer talepleri için henüz bir şey söylemediklerini belirten işçi, çağrı merkezi işçilerinin birlik olması gerektiğini vurguladı: “Promosyonun üzerini örttüler ve yarın ne olacak yine bilmiyoruz. Her gün bu kaygılar içerisindeyiz. Biz birlik olmadığımız sürece patronlar bizi köle gibi çalıştırmanın peşindeler. Bunu bütün çalışan ve işten çıkarılan çalışanlar biliyoruz. Gelişmeler dayanışmadan sonra iyiye gidiyor. Buradan dayanışma ağına ve bizimle beraber mücadeleye giren arkadaşlara teşekkürlerimi bir borç bilirim. Tamamen düzene girene kadar bu mücadelenin devam edeceğini herkesin bilmesini isterim.”