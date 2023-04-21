Washington Post: Ukrayna, Suriye'deki Rus güçlerine gizli saldırı yapmayı planladı

Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) sızdırılan belgelerinde Ukrayna askeri istihbaratının, Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) aracılığıyla Suriye'deki Rus kuvvetlerine gizli saldırı yapmayı planladığına dair bilgilerin olduğunu yazdı.

Gazetenin sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde, saldırı planlarının detayları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in operasyonu durdurmaması durumunda sürecin nasıl devam edeceği konusunda bilgiler yer aldı.

Belgelerde Ukrayna askeri istihbarat görevlilerinin, Rusya'ya karşı planladığı olası saldırıda hükümetle herhangi bir bağlantı kurulmaması için Suriye'nin kuzeyindeki SDG militanlarını eğiterek saldırıları bu gruplar aracılığıyla yapmayı öngördüğü iddia edildi.

Rus Wagner güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırıların da yer aldığı planların yanı sıra SDG'nin eğitim, lojistik destek, savunma sistemleri ve operasyonlardaki rolünün gizli tutulacağına dair garanti verilmesi durumunda teklife sıcak baktığı belirtilen gizli belgelerde, SDG'nin ayrıca Kürt bölgelerindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı yapılmaması şartını koştuğu ifade edildi.

Zelenskiy'in operasyon planlarını geçen yılın Aralık ayı sonunda askıya aldığı aktarılan haberde, bunun sebeplerinin ise plana dair "Kürtler arası sınır kontrolü meselesi ve bir operasyon merkezi kurma" gibi lojistik zorlukların tespit edilmesi, Ukrayna'nın kısıtlı dron tedariki, saldırıların başarılı olup olmayacağı şüphesi ve ABD baskısı olabileceği belirtildi.

AA'nın aktardığına göre haberde Rusya'nın, Suriye hava sahasını "daha agresif" şekilde denetlemesi veya hava savunma silahlarının yerini değiştirmesi durumunda bu tür saldırıların ABD'nin Suriye'nin doğusundaki koalisyon operasyonlarını "güçleştireceği" ifade edildi.

Gazetenin yorumunda, Ukrayna'nın, Suriye'de yeni cephe açma planıyla bölgede aktif olan Rus ve Rus güvenlik şirketi Wagner güçlerinin maliyetini ve zayiatını artırmayı amaçladığı, böylece Rus kaynaklarının Ukrayna'dan Suriye'ye kaydırılmasının amaçlanıyor olabileceği ifade edildi.

Century International düşünce kuruluşundan Aron Lund da Ukrayna'nın Suriye'deki Rus kuvvetlerine yönelik saldırılarla Rusları Ukrayna'daki cephe hattından bölgeye kuvvet kaydırmak zorunda bırakıp avantaj elde etmek istemiş olabileceğini belirtti.

Onlarca sayfa belgenin sızdığı ortaya çıktı

7 Nisan’da sızan belgeler, ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin detaylar içerirken hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

ABD’nin Rus kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiğine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerde Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği ve Ukrayna’ya yapılacak saldırıları önceden bildirebilecek kadar içerideki bilgi akışına hakim oldukları dikkati çekti.