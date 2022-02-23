Wall Street Journal: ABD'li yetkililer yaptırımların enerji sektörünü kapsamayacağını söyledi

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasının ardından ABD, AB ve İngiltere yetkilileri, Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladılar. Batılı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda açıklanan yaptırımların devamının gelebileceği ifade edildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Avrupa Birliği yetkilileri Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya'nın İnternet Araştırmaları Ajansı'na yönelik yeni yaptırımların açıklanabileceğini kaydetti.

'AB, bir dizi yaptırım daha açıklayabilir'

Wall Street Journal'ın görüştüğü yetkililer, teknoloji transferi yasağı ve Putin'in hareketlerine yönelik özel yaptırımlar da dahil olmak üzere daha geniş önlemlerin halen açıklanabileceğini söyledi. Ancak yetkililer, ek yaptırımların hızı ve ölçeğine hala karar verilmediğini belirtti.

AB yetkilileri, AB'nin atabileceği bir dizi başka önlemi de sıraya koyduğunu söyledi. Bunlar yarı iletkenler de dahil olmak üzere enerji ve diğer sektörler için yüksek teknoloji ihracatına engel, Rus devlet ve özel bankalarını Avrupa finans piyasalarından uzaklaştırmak için geniş önlemler, Rus gaz projelerine yeni yatırım yasağı ve diğer Rus sektörlerinin bir bölümü için ihracat kontrolleri olarak sıralandı.

Petrol ve gaz ihracatına yönelik yaptırımlar masadan kaldırıldı

WSJ'nin görüştüğü ABD yetkililerine göre Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını azaltabilecek önlemler alınmayacağını, "Enerji işlemlerini etkileyen veya durduran herhangi bir şey yapmak ABD, Amerikan vatandaşları ve müttefiklerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Dolayısıyla buradaki niyetimiz, Amerikan halkını ve dünyanın geri kalanını bu önlemlerden korumaya çalışırken elimizden gelen en sert yaptırımları uygulamaktır" denildi.

Avrupa hükümetlerinin, Rusya'yı SWIFT'ten çıkarmanın Rusya'nın enerji ithalatını ödemeyi zorlaştıracağından ötürü sıcak bakmadıkları ifade edildi.

Açıklanan yaptırımlar Putin'i kapsamıyor

AB'nin 22 kişiye ve İnternet Araştırma Ajansı'na hedefli yaptırımlar uygulayacağı belirtildi. AB'nin Dış Politika Şefi Josep Borrell dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığı olması durumunda Rusya liderine seyahat yasağı ve mal varlığının dondurulabileceğini açıklamıştı. AB'nin yaptırımlarının doğrudan Vladimir Putin'i kapsamadığı belirtildi.

AB'li diplomatlar, AB tarafından listelenen kişiler arasında Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rus Genelkurmay Başkanları da dahil olmak üzere diğer birkaç üst düzey askeri komutan olduğunu aktardılar. Yaptırım listesinde ayrıca, Rusya'nın eski başbakan yardımcısı ve Putin'in yakın müttefiki olan VEB'in başkanı Igor Shuvalov da dahil olmak üzere, hedef alınan üç bankanın üst düzey yetkilileri de yer alıyor.

Rusya bankalarından yaptırımlarla ilgili açıklamalar

VEB, dün yaptığı açıklamada, bankanın her zaman projelerini uyguladığı ülkelerin yasalarına uyduğunu ve yaptırımların “Rus ekonomisinin gelişimini teşvik etme misyonuna bağlılığını” etkilemeyeceğini açıkladı. Promsvyazbank'tan yapılan açıklamada, yaptırım gelmesini beklediklerini ve önlemlerin faaliyetlerine önemli bir etkisinin olmayacağını söyledi. Bankanın normal şekilde faaliyet gösterdiği ve her alanda faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Rossiya Bank ise konu ile ilgili bir yorumda bulunmadı.