AB'den Rus medyasını hedef alan yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Rusya'ya yönelik yaptırımların medya sektörünü de kapsayacağını duyurdu.

Haber Merkezi

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını medya sektörüne de taşıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, "Rusya'ya yönelik yaptırım paketi medya sektörünü de hedef alacak" açıklamasında bulundu.

Haber

Hangi Avrupa ülkesi Rus doğalgazına ne kadar bağımlı?