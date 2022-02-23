AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını medya sektörüne de taşıyor.
Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, "Rusya'ya yönelik yaptırım paketi medya sektörünü de hedef alacak" açıklamasında bulundu.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
AB'den Rus medyasını hedef alan yaptırım açıklaması
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Rusya'ya yönelik yaptırımların medya sektörünü de kapsayacağını duyurdu.
Haber Merkezi
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını medya sektörüne de taşıyor.
Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, "Rusya'ya yönelik yaptırım paketi medya sektörünü de hedef alacak" açıklamasında bulundu.