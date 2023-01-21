Wagner'i patronu Prigozhin'den ABD Ulusal Güvenlik Koordinatörü Kirby'ye mektup

Wagner paralı asker grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'ye hitaben yazdığı açık mektupta şirketinin "hangi suçu işlediğini" sordu.

Telegram kanalından yayınlanan mektupta "Sevgili Bay Kirby, PMC Wagner tarafından hangi suçun işlendiğini lütfen açıklar mısınız?" denildi.

Cuma günü Kirby, ABD'nin Wagner'i ulusötesi bir suç örgütü olarak belirlemeye ve önümüzdeki hafta daha fazla yaptırım uygulamaya karar verdiğini söyledi. ABD, Wagner'i daha önce de yaptırım listesine almıştı.