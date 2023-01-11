Rus paralı asker şirketi Wagner'in patronu: Soledar'ı ele geçirdik

Paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun patronu Yevgeni Prigozhin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Soledar'ın kontrolünü ele geçirdiğini ileri sürdü. Wagner "birlikleri"nin şehrin kontrolünü ele geçirdiğini ifade eden Prigozhin, Soledar'a düzenlenen saldırıya sadece Wagner Grubu "askerlerinin" katıldığını da öne sürdü.

Avrupa'nın en büyük tuz madenlerinin bulunduğu şehrin madenlerinin de kontrol altına alındığını söyleyen Yevgeni Prigozhin, kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Ancak, Moskova yönetimi ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Yevgeni Prigozhin'in Soledar'ın ele geçirildiğine yönelik iddiaları hakkında resmi açıklama gelmedi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, kentte çatışmaların devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Rusya'ya bağlanan Donetsk'in başkanı Denis Puşilin de Rus güçlerinin Soledar'ın kontrolünü ele geçirdiğini, şehir içinde çatışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

'Tuzun sakat kalan işgalcilerin yaralarını iyileştireceğine mi inanıyorlar?'

Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Mazoşistlerin ülkesi. Muazzam kayıplar verdikten sonra bile Rusya, manyak bir şekilde Avrupa'nın en büyük tuz madeninin bulunduğu Soledar'ı ele geçirmeye çalışıyor. Tuzun sakat kalan işgalcilerin yaralarını iyileştireceğine mi inanıyorlar?" paylaşımında bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Soledar'ın Rus güçleri tarafından ele geçirildiği iddialarının öncesinde, "Onları kendi bölgemizde durduracağız" paylaşımında bulunmuştu.

Soledar

Soledar'ın Ukrayna'nın savunma hattında, özellikle Bahmut-Seversk hattındaki konumu sebebiyle önem taşıdığı ifade ediliyor Ukrayna ordusunun bölgede savunma hattı kurduğu bildirilmişti.

Ayrıca "Avrupa'nın en büyük tuz madenleri"nin bulunduğu kentin, tuz rezervinin 13 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.