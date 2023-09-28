Wagner'e ait uçak Mali'de pistten çıktı: 140 ölü

Geçtiğimiz aylarda Rusya'da kalkışma başlatan paralı asker şirketi Wagner'e ait askeri uçağın, Mali'nin Gao Havalimanı'nda pistten çıkması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti.

Mali’de geçtiğimiz cumartesi günü (23 Eylül) Wagner'e ait Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı, inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagner askerlerini taşıdığı iddia edilen uçakta 140 kişi hayatını kaybetti.

Olay anına ilişkin görüntüler ise dün yayınlandı. Görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramıyor ve çevre yolunu geçerek setten düşüyor.

Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtilirken, Wagner'e yakınlığıyla bilinen Grey Zone isimli Telegram kanalında, uçağın Mali ordusu tarafından kullanıldığı ve kazanın yaşandığı uçuşta Wagner personelinin bulunmadığı öne sürüldü.

Uçak kazadan bir hafta önce Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

23 Ağustos tarihinde Wagner'in patronu Yevgeny Prigojin'in seyahet ettiği özel jetin Rusya'da düşmesi sonucu ölmesinin ardından, Wagner Grubu Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Wagner'in Afrika ve Belarus istikametlerinde çalışmalarına devam ettiği belirtilmişti.

Mali’de bulunan Gao havaalanı Malili askerler, Wagner paralı askerleri ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılıyor.

Uçağın daha önce Wagner'e ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği biliniyor.