Vural Avar için 'Cezaevinde kalabilir' raporu veren doktorlar hakkında suç duyurusu

İddianamesi "FETÖ" tutuklusu Eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ve yaşadığı sağlık sorunlarına karşın hapishanede tutulan emekli Korgeneral Vural Avar Salı günü yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre Avar’ın yaşamını yitirmesi sonrası harekete geçen eşi Tuna Avar, “Cezaevinde kalabilir, fiziksel engeli yoktur” raporu hazırlayan doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvuru sonrası Cumhuriyet'e konuşan Tuna Avar, “Hukuk işlemedi, eşimin beraatini Tanrı verdi. Artık hukuk işlesin ve eşimi katledenler bunun hesabını versin” dedi.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan eşi hakkında da konuşan Avar, “Dünyanın en iyi insanıydı. Bana çok güzel bir hayat yaşattı. Birbirimize çocukça bir aşkla bağlıydık. Buna engel oldular. Yuvamızı yıktılar. Atatürkçü, ömrünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne adamış birisini katlettiler. Parkinson rahatsızlığından ötürü dilekçelerini bile arkadaşları yazıyordu. Eşim demokrasi şehidi oldu” ifadelerini kullandı.

Avar sözlerini “Sizlerden isteğim, lütfen eşimi unutturmayın” diyerek tamamladı.