28 Şubat hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde yaşamını yitirdi

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar dün gece cezaevinde kaldığı odada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar'ın, uzun süredir demans hastalığı olduğu belirtiliyordu. Nerede olduğunu bilmediği ifade edilen, ilaçlarını almadığı aktarılanemekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol sağlık durumları nedeniyle tahliye edilmişlerdi. Avar’ın ölümüyle, 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.