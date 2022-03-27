Vučić: Yenilmez Galyalıların yaşadığı küçük bir köy var, işte o köylüler Sırplar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, bugün yaptığı açıklamada, Sırpların Avrupa'nın son "özgür kabilesi" olduğunu söyledi ve ülkeyi Asteriks çizgi roman serisinde yer alan "Yenilmez Galyalıların yaşadığı küçük köy"e benzetti.

Vučić, ülkesinin doğusundaki Požarevac kentinde düzenlenen bir seçim mitingi esnasında Albert Uderzo ve René Goscinny'nin ölümsüz eserine atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Asteriks ve Oburiks hakkındaki çizgi romandaki gibi, Avrupa topraklarında özgürlüğünü koruyan ve koruyan küçük bir Galyalı kabilesi olduğu için mutluyum. Ve bu küçük kabilenin sakinleri siyasetini bağımsız ve kendi başına yürüten ülkemizin, Sırbistan'ın vatandaşları olmasından gurur duyuyorum."

Seçimlerin yaklaştığı Sırbistan'da NATO karşıtlığı da tekrar gündeme gelmiş durumda. Sırbistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı, rakiplerini NATO'culukla suçlarken Belgrad'ın askeri örgüte asla dahil olmayacağını savunuyor. Ülkede seçimler 3 Nisan'da yapılacak.

Sırbistan, Rusya'nın geçen ay Ukrayna'ya yönelik saldırısını başlatmasından sonra özellikle AB ve ABD tarafından "taraf seçmeye" zorlanmasıyla da gündeme geldi. Belgrad resmi olarak tarafsız bir tutum benimserken savaş nedeniyle hem Moskova hem de NATO ile askeri işbirliğini durduracağını duyurdu.

Vučić ayrıca çatışmaya her iki tarafta da gönüllü olarak katılmak isteyen Sırbistan vatandaşlarının suçlu muamelesi göreceklerini söyledi.